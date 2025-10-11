自公連立政権解消を受け、公明党北海道本部の佐藤英道代表は今後について「支持者らと協議したい」と話しました。（2025年10月11日）（ 公明党北海道本部佐藤英道代表）「苦労を共にしながら気遣ってきた絆は消えるものではない」次の衆院選では、北海道4区を自公の新たな協力区とし、公明党が佐藤英道議員の擁立を発表したばかりでした。しかし、今回の連立解消で選挙協力は白紙とされています。（ 公明党北海道本部佐藤英道