静岡県下田市の下田海中水族館では、オウサマペンギンへのエサやり体験が3連休限定で開かれています。 【写真を見る】「勢いが激しい」3連休限定でオウサマペンギンへのエサやり体験＝静岡・下田市 下田海中水族館では普段、エサやり体験にフンボルトペンギンが登場していますが、10月11日からの3連休はオウサマペンギンが代役を務めています。 食欲の秋にちなんだ催しで、来場者はトングを使い4歳のオスのオウサマペンギンにサ