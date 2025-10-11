東京池袋で暴走した車にはねられ、妻と娘が犠牲になった松永拓也さんが新潟県加茂市で中学生に講演し、命の大切さなどを伝えました。 10月10日、加茂市で中学生を前に講演したのは、関東交通犯罪遺族の会の松永拓也さんです。松永さんは2019年、東京・池袋で発生した高齢ドライバーによる暴走事故で妻と当時3歳の娘を亡くしました。【松永拓也さん】「2人は私の隣で確実に生きていた。これがずっと続いていくと思っていた。