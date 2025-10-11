ファンクアップブラスバンドの演奏で観客も踊った「アルゴリズムたいそう」＝１１日、クイーンズスクエア横浜プロとアマチュア混合の音楽祭「横濱ジャズプロムナード」（ジャズプロ）が１１日、横浜市の臨海部を中心に始まった。１２日にかけ、１８会場で千人余りが出演する。今年は市内でジャズが初演されて１００周年とされ、記念に市歌のジャズ編曲も披露されている。クイーンズスクエア横浜（同市西区）では、管楽器や打楽