今季限りで三浦大輔監督（５１）の辞任が決まっているＤｅＮＡが巨人に先勝した。１１日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（横浜）はＤｅＮＡの４番・筒香嘉智が４安打２本塁打３打点と大爆発。６―２で勝利した。?天敵?の右腕・山崎を６回４失点と攻略。一方、ＤｅＮＡ先発・ケイは７回２安打２失点と巨人打線を封じた。試合後、三浦監督は「ナイスゲームでした