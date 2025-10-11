怪物右腕でも白星はつかめなかった。１１日の日本ハムとのクライマックスステージ初戦（エスコン）はシーズン終盤から勢いづく山下舜平大投手（２３）がＣＳ初のマウンドに上がり、最速１５８キロの剛球と落差あるフォーク、カーブで日本ハム打線に立ち向かうが、２回に一死三塁から万波に左前に運ばれて先制点を許すと、４回には高めのフォークを郡司に左翼席に運ばれてしまう。腰のリハビリで戦列に入れず、９月７日の日本ハ