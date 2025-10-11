台風23号は奄美市の東南東にあり、奄美地方の一部が、強風域に入っています。 台風23号は、11日午後3時ごろには奄美大島の東南東170キロにあって1時間に10キロの速さで北東へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。 台風が予報円の中心付近を進むと、十島村では11日夜遅くにかけて、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では12日未明に最接近する見込みで