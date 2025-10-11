【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#261元吉本興業会長・林正之助さん「伝説」の数々…なんばグランド花月では“会長警報”が新野新さん（放送作家）◇◇◇先日、関西を中心に活躍した、放送作家でタレントの新野新先生が逝去されました。享年90。1978年から89年まで続いた深夜ラジオ「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」（ラジオ大阪）は伝説のラジオ番組でした。リスナーは「ぬかる民」と呼ばれ、私も「ぬかる民」と