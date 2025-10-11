法曹界で働く女性が、中学生や高校生に仕事の魅力を伝えるイベントが、11日、福岡市で開かれました。このイベントは女性の弁護士や検察官、裁判官がどのように活躍しているかを伝えようと福岡県弁護士会が毎年、開催しているもので、中高生など約50人が参加しました。登壇した弁護士は、法律を扱う仕事の魅力や、子育てをしながらどうキャリアを積むか、などについて話し、参加者は将来の自分の姿を重ねて、真剣に耳を傾けていまし