クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）が１１日に開幕した。セ・リーグは２位ＤｅＮＡが３位の巨人に６―２で、パ・リーグも２位日本ハムが３位オリックスに２―０で勝利した。２勝したチームが突破するＣＳ第１Ｓ初戦（２０年は新型コロナウイルスの影響で開催なし）で、過去セパともに２位チームが勝ったのは２００７年中日＆ロッテ、１７年阪神＆西武、２３年広島＆ロッテの３例で、今回が４度目。０７、２３年