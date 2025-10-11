地域の防災力向上を目指すため、高知市の小学校で防災イベントが開かれました。10月11日、高知市の一宮小学校で開かれた防災イベントは住民の防災意識を高めるため毎年、高知市内の小学校で行われています。イベントでは地域住民が先生を務め新聞紙でスリッパを作る方法などを教えていました。また、運動場にはプロペラボートなどの展示や火災の煙体験ブースなどが設けられ、子どもたちは楽しく防災について学んでいま