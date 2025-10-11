◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）オリックスは零封負けを喫し、ＣＳ敗退危機に立たされた。初回、２回、４回と得点圏で一本が出ず、２点を追う５回には無死一、二塁から３番・紅林に強攻策。遊ゴロ併殺に倒れ、２死三塁から中川も凡退となった。岸田護監督は「一気に波がこっちに来るかどうか、のところ。つながったら一気に来る