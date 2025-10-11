9月の台風15号により静岡･牧之原市で被害を受けた世帯を対象にした被災者生活再建支援金の申請 受け付けが始まっています。国内最大級の竜巻被害を受けた牧之原市では、全壊63棟をはじめ1266棟の住宅被害が確認されています。10月9日から申請を受け付けている被災者生活再建支援金の対象は、台風15号による災害でり災証明書の被害の程度が、全壊、半壊解体、大規模半壊、中規模半壊の世帯です。支給額は、被害の程度や世帯人数など