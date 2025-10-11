特捜戦隊デカレンジャーに出演した2人が10月11日、宿毛警察署の一日署長を務めました。宿毛警察署の一日署長に任命されたのは特捜戦隊デカレンジャーのデカブレイク役・吉田友一さんとデカピンク役・菊地美香さんです。2人は全国地域安全運動にあわせ三原村で開かれたイベントに参加し、子ども向けの防犯標語「いかのおすし」について菊池さんと県在住の作曲家がつくった曲などを披露しました。■吉田友一さん・菊地美