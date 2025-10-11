波瑠、川栄李奈出演のＴＢＳドラマ「フェイクマミー」が１０日にスタートした。東大工学部卒、大手商社エリートの花村薫（波瑠）は、働く母親を優先出世させた会社戦略に納得いかずに退社。再就職に苦戦している中、薫を不採用にした「ＲＡＩＮＢＯＷＬＡＢ」社長の日高茉海恵（川栄李奈）に世間に非公表にしている娘日高いろは（池村碧彩）の家庭教師を超高額で依頼されるストーリーが展開された。気難しい娘いろはの天才的