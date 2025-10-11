「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）オリックスは完封負けで初戦を落とし、崖っぷちに追い込まれた。初戦の先発を託された山下舜平大投手は６回２失点。二回に先頭の郡司に二塁打を打たれると、万波に先制適時打を浴びた。四回には郡司にレフトスタンドに運ばれて追加点を許した。打線は日本ハム先発の伊藤に対して、好機は作るもののあと一本が出ず。その後も田中、