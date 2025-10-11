前線の影響で西日本の太平洋側や伊豆諸島では激しい雨の降る所がありそうです。伊豆諸島南部はあさってには台風23号が直撃する予想のため、あすの明るい時間のうちに避難行動をとるようにしてください。一方、東北は前線や低気圧の影響で日本海側を中心に大雨のおそれがあります。関東は日中、晴れ間が出ますが、夕方以降はにわか雨があるかもしれません。あすの気温です。西日本は気温が上がり、30℃以上の真夏日になる所があるで