日本酒「絆舞」の仕込み作業に加わる信用金庫の役員（右2人）ら＝11日午後、福島県会津坂下町東日本大震災など被災地の復興支援を目的に、47都道府県のコメを使って造る日本酒「絆舞」の仕込みが11日、福島県会津坂下町の曙酒造で始まった。全国の253信用金庫が協賛。全国179地域のコメで造った大吟醸や純米大吟醸など4種類を販売する。この日は、福島県の内堀雅雄知事や19信金の役員らが、色鮮やかな法被を着て仕込みに参加。