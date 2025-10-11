「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が５バーディー、２ボギーの６９で回り通算１０アンダーとして、初日からの首位を守った。心身ともに、万端の準備が好位置を呼んだ。２日前の扁桃腺の炎症による、前日の微熱は完治。「寒かった〜」と言いつつ、半袖でプレーを通せるまでに。加えて厳しいことで知られる塩谷育代コースセッティング担当に