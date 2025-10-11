10日、自民党の高市総裁との会談へ向かう公明党の斉藤代表（中央）＝国会公明党は、自民党との連立離脱に伴い、立憲民主党を中心とした野党間協議に参加する方向で調整に入った。関係者が11日明らかにした。党幹部は企業・団体献金の規制強化をはじめとする政治改革や、選択的夫婦別姓制度導入での協力を示唆している。一方、自民の高市早苗総裁は首相指名へ難題を抱えた。野党がまとまれば政権交代につながる可能性があるためだ