Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デスクやお部屋の雰囲気もグッと上がるかも。ラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「マルチファンクションライト」は、テント用からデスクワークの集中照明、寝る前のリラックス照明などを1台で完結できる便利なLEDランタン。 本体と分離式LEDキャンドルの2ユニット構成で使い方の幅が広