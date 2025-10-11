記憶工学研究所所長・池田義博氏は、日本記憶力選手権大会で6回優勝した経験を持つ、記憶術と脳力開発の第一人者だ。彼が提唱する「6大脳力（記憶・集中・学習・認知・理解・創造）」を高めるためには、まずその土台となる「セルフコントロール力」と「イメージコントロール力」を磨く必要がある。本稿では、池田氏の動画「50歳でも記憶力はアップ！ 加齢に勝てる脳トレ法」から、その核心部分を特別に公開する。感情を適切にコン