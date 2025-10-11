日本のサッカーは国際試合で、やや低迷した状態が続いている。しかし最近になり韓国チームがブラジルに0-5で大敗し、日本はパラグアイ戦を２-２と引き分けにしたことで、中国では「韓国のサッカーは終わった」「日本のサッカーは簡単には崩れない」との声が出た。中国情報サイトの新浪網などが伝えた。韓国の男子サッカー代表チームはソウル市内で10日夜に行われたブラジル戦で、0-5という屈辱的な大敗を喫した。全試合を通じて韓