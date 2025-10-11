王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は10日、スイスのベッリンツォーナで、カシス・スイス連邦参事会参事兼外相と共に、中国・スイス第4回外相戦略対話を行った。王氏は、「今年は中国とスイスの国交樹立75周年に当たり、2国間関係の発展にとって重要な年だ。両国はハイレベルの交流を維持し、互恵協力を絶えず深化させ、自由貿易協定のアップグレード交渉を秩序良く推進し、自国通貨スワップ協定を更新した。さらに、文化観光年