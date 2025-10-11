◇セCSファーストステージ第1戦DeNA6―2巨人（2025年10月11日横浜）これぞ「リリーフカー効果」？DeNAは2番手で登板した伊勢が好投。勝利への流れを相手に渡さなかった。4―2と2点リードの場面でマウンドへ。普段は右翼にあるブルペンから自ら走ってマウンドに向かう右腕だが、この日はリリーフカーに乗って登場した。その理由は？「僕にとってのシーズン最終戦で、まさかの5失点をしちゃったので。そういうのもあっ