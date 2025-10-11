ホワイトハウスで発言するメラニア・トランプ米大統領夫人＝１０日/Kevin Dietsch/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）メラニア・トランプ米大統領夫人は１０日、ロシアがウクライナの子ども８人について保護者との再会を認めたと明らかにした。ロシア当局とメラニア氏側の間ではここ数カ月、戦争で家族から引き離された子どもたちを巡る非公開協議が行われていた。メラニア氏が明かしたところによると、ロシアのプーチン大