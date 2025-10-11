3連休初日のきょうは、台風23号などの影響で太平洋側の一部で雨が強まっています。台風は今後、発達しながら進路を東よりに変えて、あさってには伊豆諸島を直撃するおそれがあります。現在、台風が近づいている鹿児島県の喜界島から中継です。奄美大島の東にある喜界島です。風速15メートル以上の強風域に入っています。雨は1時間ほど前から降ったりやんだりを繰り返しています。風ですが、あちらの木が昼ごろより大きく揺れていま