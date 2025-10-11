「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが投手戦を制し、ＣＳファーストＳに先勝。ファイナルＳ進出へ、王手をかけた。ファーストＳの初戦勝利チームのファイナルＳ進出は８４％となっている。四回に貴重な追加点となるソロを放った郡司は、ヒーローインタビューでは４番に入った清宮幸をイジり、爆笑を誘った。「前を打つ４番の清宮くんがですね、情けないゲッ