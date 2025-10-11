熊本県内の在留外国人が増える中、県は外国人との共生を推進するアクションプランの素案をまとめました。県によりますと、県内の在留外国人の数は2万9000人余りで、1年前より約3800人増えました。国・地域別ではミャンマー、インドネシア、台湾が大きく増加しています。 こうした中、県が初めてまとめたアクションプランの素案では「外国人が地域社会の一員として欠かせない存在になる社会をめざす」としています。 一