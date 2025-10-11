国内開催の米男子ゴルフツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」３日目（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝パー７１）、２８位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は、５バーディー、１トリプルボギーの６９と伸ばし切れず、通算４アンダーの２２位につけた。前半３つ伸ばして勢いに乗ると、１３番パー４で後半最初のバーディーが来る。ここまでノーボギーで４つ伸ばしたが、１４番パー４に落とし穴が待っていた。ティーショ