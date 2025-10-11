自民党と公明党が“連立”を解消したことを受け、福岡の野党議員が政権交代に向けた意欲を語りました。10日午後に開かれた立憲民主党福岡県連の常任幹事会で、稲富修二代表は、連立解消について「まず率直に驚いた。各党が首班指名に向けて調整していくと思うので、我が党として、しっかりと政権を目指していくべきと思っている」と話し、政権交代への意欲と、地方選挙への影響はないという認識を示しました。一方、福岡市内で集会