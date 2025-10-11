演歌歌手の杜このみが１１日、東京・赤坂の草月ホールで１０周年コンサートを行った。現在デビュー１３年目の杜だが、１０周年時は結婚や出産、コロナ禍と重なり延期となっていたことから、念願の開催。「節目のコンサートを開催することができて本当に幸せ」と明かし、最新曲の「赤い満月」など２４曲を披露した。夫で大相撲の小結・高安もこの日、客席から妻の姿を見守った。杜は「夫の協力がなかったら成り立たなかったな