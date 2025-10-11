◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第３日（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）雨の中、第３ラウンドが行われ、３９位で出た米沢蓮（パルコホーム）が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークして通算７アンダーとし、日本勢トップの１０位に浮上した。首位とは５打差。同じ横浜ＣＣで開催された昨年の国内ツアー「横浜ミナトチャンピオンシップ」を勝ってい