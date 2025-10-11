お笑いタレントの宮川大輔が１０日、東京・大盛湯で開催された「東京型銭湯大使」就任式に出席した。東京都は、「世界で一番の都市・東京」の実現を目指す「２０５０東京戦略〜東京もっとよくなる〜」を２０２５年３月に公表。銭湯などの都民に身近な歴史的・文化的価値を有する建築物の保存・活用に向けた取り組みを進めている。その一環として、宮造りなど特徴的な建築様式を持つ東京型銭湯について、認知度向上・理解促進