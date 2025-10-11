サッカー日本代表はパラグアイ戦から一夜明けた11日、大阪から千葉市内に移動し、14日のブラジル戦に向けて調整した。FW小川航基らパラグアイ戦の先発メンバー11人は室内でリカバリーに努め、左足に不安を抱えるMF前田大然を除く15人がピッチへ。冷たい雨の中、6対6のミニゲームなど約1時間30分の練習を行った。合流初日から別調整が続いていたMF久保建英は、この日から全体練習に部分合流。ウオーミングアップやボール回しを