るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！リトリートにぴったり「ひとり旅」特集リトリートとは？リトリートとは、日常生活から離れて心と体をリセットするための時間や体験のことです。「retreat」という英語は「後退する」「引きこもる」という意味ですが、現代では「忙しい毎日から距離を置いて、自分と向き合う時間」として使われています。リトリートは、ただ休むだけでは