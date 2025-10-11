楽天の則本昂大投手楽天の則本昂大投手（34）が11日、楽天モバイルパーク宮城で報道陣の取材に応じ、米大リーグ挑戦を視野に入れ海外フリーエージェント（FA）権を行使することを明言した。今季で楽天との7年契約が終了。国内球団からのオファーも待つ姿勢を示し「年齢的にも最後のFAになる可能性が高い。悔いのない野球人生にしたい」と語った。メジャー移籍については「チャンスがあるなら」と意欲を口にし、球団選択の基