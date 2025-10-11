ブラジル戦に向け、調整する久保（左端）ら＝千葉市内サッカー日本代表は11日、パラグアイ戦が行われた大阪から移動し、14日のブラジル戦（東京・味の素スタジアム）に向けて千葉市内で調整した。左足首痛のため別メニューが続いていた久保（レアル・ソシエダード）が全体練習に合流し、上田（フェイエノールト）らと雨中で汗を流した。2―2の引き分けだったパラグアイ戦で先発した小川（NECナイメヘン）らは体力回復に充てた