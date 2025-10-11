近年のマンチェスター・シティを語る上では欠かせない選手の1人であるカイル・ウォーカー。2017年にプレミアリーグのトッテナムからシティにやってきた右SBで、世界的に見てもトップクラスといえるそのスピードを生かしてチームを後方から支えていた。怪我の少ない選手でもあり、ペップ・グアルディオラ監督のシティの右SBには常に彼がいた。しかし、年齢を重ねる中でパフォーマンスが低下すると、ペップは若いリコ・ルイスを重宝