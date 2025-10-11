街区ごとの液状化対策工事について、新潟市で住民説明会が始まりました。新潟市は能登半島地震で被災した地域に向け、災害時の液状化を抑える対策工事を進めようとしていて、10日に新潟市西区の黒埼市民会館で住民説明会を行いました。市は維持管理費として「地権者全員の合意」を前提に、50坪あたり30年間で約26万円の負担を求めています。一方、生活保護の受給世帯などは管理費が全額免除され、住民の間では負担のあり方が議論と