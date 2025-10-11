11日正午ごろ、秋田市飯島で農作業をしていた80歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。現場は秋田市飯島字飯田水尻の畑です。秋田臨港警察署の調べによりますと、11日正午ごろ80歳の男性が畑で作業をしていたところクマ1頭に襲われました。男性は額にけがをし自力で病院へ行ったということです。また近くの住宅ではクマに風除室のガラスを壊される被害も確認されています。現場は秋田厚生医療センターから800メート