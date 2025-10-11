¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¸½ºß»Ø´ø´±¤Î¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¿··ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¡ØTalkSPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤è¤ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÆ±´ÆÆÄ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾­¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó9°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤â¤®¼è¤ì¤ëÎÏ¤ò¥¤¥é¥ª¥é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥é¥ª¥é¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ