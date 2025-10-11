台風23号は、奄美大島沖の海上を進んでいて、奄美地方の一部が強風域に入っています。台風23号は、奄美大島沖の海上を時速１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は２３メートルです。台風が予報円の中心付近を進むと、種子島・屋久島地方、薩摩・大隅地方には、12日未明に最も接近する見込みです。県内は、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状