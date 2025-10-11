第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）の前売りオッズが１１日、発表された。単勝の１番人気は６月の府中牝馬Ｓの勝ち馬セキトバイースト（牝４歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）が４・０倍の支持を集めた。重賞で２着が６回で悲願の初タイトルを狙うボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）が４・６倍で続き、２走前に福島牝馬Ｓで重賞