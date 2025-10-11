春のセンバツにつながる秋の高校野球県予選は11日、決勝戦が行われました。秋の高校野球県予選の決勝は神村学園と出水中央が対戦し14対3で神村学園が3季連続の優勝を果たしました。神村学園と出水中央は10月25日から宮崎県で開かれる九州大会に出場します。