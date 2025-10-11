◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）オリックスはファーストステージの初戦を落とし、１２日の２戦目は宮城を投入することになった。山下→九里で連勝突破を理想としていたが、岸田護監督が並行して準備していたローテーションで勝負。１勝１敗でファイナルステージ進出へ逆王手の期待がかかるエースは「もちろん絶対に勝つという強