◇ラグビー関東大学対抗戦早大３９―１３筑波大（１１日・大和）昨季の対抗戦王者・早大は、筑波大を３９―１３で下して３連勝。初戦から明大（２８〇２４）、慶大（２１〇１２）を破り、２連勝だった筑波大との無敗対決を制した。先制したのは筑波大。前半２分、ＳＯ楢本幹志朗が右中間約４０メートルのＰＧを決めて３―０。同８分、早大は敵トライエリア内でこぼれたボールをプロップ杉本安伊朗が抑えてトライ。ＣＴＢ野