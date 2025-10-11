12日は、台風23号が日本の南から東海道沖を東よりに進む見通しです。台風周辺の湿った空気の影響で、西・東日本の太平洋側では雲が多く、所により雨や雷雨となるでしょう。伊豆諸島では土砂災害などに警戒してください。前線がのびる北陸や東北では広い範囲で雨が降る見込みです。その他の地域も雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。台風23号は、13日には伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。台風22号による爪