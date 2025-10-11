中国と北朝鮮の国境を流れる鴨緑江で今年に入り、北朝鮮住民を乗せた遊覧船が運航されている。北朝鮮情報専門サイト・デイリーＮＫによると、昨夏に起きた北朝鮮北西部の洪水被害からの復旧に向けた建設工事の作業員の一部が無償で乗船しているといい、金正恩（キムジョンウン）政権の求心力を強化するための措置とみられる。運航は北朝鮮の記念日に合わせているとされる。朝鮮労働党創建８０年の１０日は、北朝鮮・新義州（シ