■「政治は人間関係や好き嫌いで動く」自民党の権力闘争の火種が公明党・創価学会に飛び火し、炎上した。わずか6日後だった。どんでん返しの自民党総裁選が、公明党の連立政権離脱というちゃぶ台返しを呼び込んだというところだろうか。写真＝共同通信高市総裁と斉藤代表 公明、連立政権離脱 自公党首会談を終えて取材に応じる公明党の斉藤代表（右）と自民党の高市総裁。斉藤代表は会談で連立政権の枠組みから離脱すると伝えた